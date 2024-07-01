هذه الحالة يبدو أنها تصيب بعض الأشخاص الذين يميلون إلى الحزن وتغير المزاج والاكتئاب مع قدوم الصيف، وقد تكون الأعراض أكثر حدة عند الأشخاص الذين لديهم اضطرابات أخرى متعلقة بالنوم والأكل وحتى في الصحة العقلية.

وتقول في هذا الخصوص اختصاصية علم النفس السريري ورئيس القسم في مركز الريم نوروساينس، الدكتورة رنا أبو نكد، خلال حوارها لبرنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية: