وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق من خلال الكشف عن أجزاء الروبوت للتأكد من سبب الانتحار.

ويقول الخبير في تكنولوجيا المعلومات أيمن عيتاني، خلال حواره مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية إن الأشخاص يميلون لرؤية الأشياء من خلال تجربة التجسيد، لكل شيء وحتى الآلات تمتلك خصائص تفكير وشعور شبيهة بالبشر.

تعبر الآلة مثلما يعبر البشر عن أنفسهم وأصدقائهم بأن العمل متعب ومرهق فيتصرف بنفس الطريقة التي قد يفعلها الإنسان.

ما حدث مع الروبوت يمكن أن يحدث مع أي جهاز آخر، سواء كان جهاز حاسوب أو هاتف محمول.

تتعطل الأجهزة أحياناً وتتوقف عن العمل قبل أن تعود للعمل مجدداً بشكل طبيعي.. في حالتنا هذه، توقفت الماكينة فجأة مثلما يحدث أحياناً مع الحاسوب والأجهزة اللوحية.

ما حدث هو مجرد عطل تقني بسيط تعرضت له الماكينة ونظرا لتواجده بجانب الدرج سقط الجهاز وتكسر.

تلك الروبوتات التي تتميز بالقدرة على التفكير واتخاذ القرارات والتي تفوق قدراتنا البشرية، تجعلنا نشعر بنوع من الانعكاس الذاتي عند التفاعل معها حتى في الأمور اليومية عندما نتحدث مع المساعدين الرقميين مثل "أليكسا" و"سيري"، نجد أننا نعبِّر عن طلباتنا بلباقة واحترام.