اقتربت العطلة الصيفية بالنسبة لكثيرين، اليوم سنحاول إطلاعكم على مجموعة من أبرز التطبيقات والتي لا يجب أن نتخلى عنها سواء أثناء التحضير أو حتى بعد السفر. وهذه التطبيقات بمعظمها مجانية ومتوفرة على أجهزة أبل وأندرويد في الوقت نفسه.