اقتربت العطلة الصيفية بالنسبة لكثيرين، اليوم سنحاول إطلاعكم على مجموعة من أبرز التطبيقات والتي لا يجب أن نتخلى عنها سواء أثناء التحضير أو حتى بعد السفر. وهذه التطبيقات بمعظمها مجانية ومتوفرة على أجهزة أبل وأندرويد في الوقت نفسه.
في هذا السياق، يقدم محرر شؤون التكنولوجيا في "سكاي نيوز عربية"، محمد عنتر، خلال حواره مع برنامج "الصباح"، مجموعة من التطبيقات التي تهدف إلى تسهيل عملية السفر والاستمتاع بالعطلة الصيفية:
تطبيق "باك بوينت":
- فن تنظيم وترتيب الحقائب يُعد مهارة معقدة يحتاجها كل مسافر.
- يقدم التطبيق حلولا متكاملة لتنظيم احتياجات المسافرين، بدءا بالأمتعة والملابس وصولا إلى المستلزمات الشخصية. يتم ذلك بما يتناسب مع مدة السفر، وحالة الطقس في الوجهة المقصودة، وكذلك الأنشطة المخططة أثناء الرحلة.
تطبيق "دروبس":
- هو تطبيق لتعلم اللغة وتعلم كلمات جديدة من شأنها أن تفيدنا أثناء السفر عن طريق اللعب.
تطبيق "رووم تو ريو":
- يتيح التطبيق للمستخدمين استعراض جميع الخيارات المتوفرة للتنقل بين المدن، مع توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بكل خيار، مثل وسيلة النقل، المسافة الزمنية المطلوبة، والتكلفة المالية.
تطبيق "سيتي مابر":
- يُعد هذا التطبيق المجاني أداة مثالية لتحديد أسرع وأفضل مسارات التنقل عبر وسائل النقل العامة المختلفة في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من الوسائل المستخدمة في المدينة التي نقوم بزيارتها.
تطبيق اسمه "هوتيل تونايت":
- أداة مثالية للمسافرين الباحثين عن أماكن مبيت دون الحاجة إلى إعدادات مسبقة، وتساعد على حجز غرف فندقية عالية الجودة في اللحظات الأخيرة بأسعار تنافسية أقل من المعدل المعتاد.
تطبيق "إكس أي كورنسي":
- برنامج لتحويل العملات أثناء السفر وهو من أشهر التطبيقات في مجاله.
- يتميز هذا البرنامج بقدرته على تقديم عمليات تحويل دقيقة تتماشى بشكل وثيق مع الأسعار الموجودة في محلات الصرافة.
- فضلاً عن ذلك، يعمل التطبيق بكفاءة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
تطبيق "رين رين":
- يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من أنواع الضوضاء البيضاء بالمجان أثناء السفر لساعات طويلة.
- تشير الدراسات إلى أن الأطفال يستفيدون بشكل ملحوظ من هذه الأصوات، وخاصة الرضع؛ إذ يوصي بعض الأطباء باستخدامها لمساعدة الأطفال على النوم باسترخاء.
تطبيق "فلاش":
- يوفر التطبيق قائمة شاملة لخيارات الحمامات العامة المتواجدة في المدينة التي نزورها، مع تقديم معلومات دقيقة حول مواقعها، وما إذا كانت مجانية أو تتطلب رسوما. كما يتضمن تفاصيل إضافية تتعلق بالخصوصيات وطرق الوصول إليها.