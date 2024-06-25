وخصوصية هذه الحالة هو أنها تصيب النساء أكثر من الرجال وفي مختلف الفئات العمرية، كما أنها تجمع بين الحالة النفسية والجسدية، إذ تعاني النساء من الألم العضلي والإرهاق إضافة إلى الحزن والاكتئاب وتبدل الحالة المزاجية.

ويقول استشاري الطب الفيزيائي والتأهيل الدكتور أحمد الخير خلال حوار له مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية: