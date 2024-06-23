وقال ماتياس هاس، الذي يرأس شبكة المسح الجليدي السويسرية "غلاموس"، عبر منصة "إكس" خلال نهاية هذا الأسبوع "في الانقلاب الصيفي، كان وضع الأنهار الجليدية السويسرية أفضل مما كان عليه في السنوات الأخيرة"، وفقا لفرانس برس.

وكتب "لكن هل سيكون هذا كافياً لتعافي الأنهار الجليدية؟ ربما لا! لكنّ الخسائر ستكون محدودة"، مشدداً على أن الصيف المنعش يفيد الأنهار الجليدية أيضاً.

وأكد هاس مطلع يونيو، في منشور عبر منصة "إكس"، أنّ الطقس هذا العام كان بمثابة "نعمة" للأنهار الجليدية السويسرية.

وكانت "غلاموس" قد أبلغت عن تساقط كميات من الثلوج أعلى بكثير من المتوسط فوق الأنهار الجليدية في مختلف أنحاء سويسرا، "مع سماكة ثلجية تراوح بين 3 و6 أمتار"، في تقرير نشر في نهاية مايو.

وبحسب استطلاعات أجرتها "غلاموس" على 14 نهرا جليديا سويسريا، تم استقراؤها لمختلف الأنهار الجليدية البالغ عددها 1400 في البلاد، كان هناك كمية من الثلوج في نهاية أبريل أكثر بنحو 31% من متوسط الأعوام الممتدة من 2010 إلى 2020، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقد شهدت الأنهار الجليدية السويسرية ذوباناً خلال عامي 2022 و2023 بقدر ما ذابت بين 1960 و1990، وذلك تحت تأثير الظروف المناخية القاسية التي تفاقمت بسبب التغير المناخي.

وبعد خسارة قياسية بلغت 6% عام 2022، ذابت بنسبة 4% عام 2023.