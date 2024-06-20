ووفق الدراسة، فإن تعرض الأم للحرارة المحيطة أثناء الحمل، يزيد من خطر حدوث العديد من نتائج الولادة الضارة، وقد يكون له تأثير طويل المدى وسلبي على نمو أدمغة الأطفال لاحقا.

في هذا الصدد، قال استشاري طب الأطفال الدكتور أحمد عبد العال في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية":

الدراسة شملت أكثر من 9 آلاف سيدة حامل وأكثر من ألفي طفل، مما يعني أن العدد كبير.

النتائج وجدت أن هناك تأثيرات على مخ الطفل في حال تعرض للحرارة أو البرد.

الجديد في الدراسة أن هذه التغيرات المناخية تؤثر أيضا على التحصيل الدراسي وتركيز الطفل.

نمو المخ وتطوره يحدث بين 20 أسبوعا أثناء الحمل إلى غاية 3 سنوات.