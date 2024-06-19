الدراسة تقول إن المستهلكين غير مرتاحين للعلامات التجارية التي يتم التسويق لها بواسطة الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال الشخصيات الافتراضية أو عبر تعديل صور المنتج أو كتابة الإعلانات ووصف المنتج.

ووفق "يوغوف"، فإن عدم الثقة بأعمال الذكاء الاصطناعي التسويقية، شملت مستهلكين في أستراليا وفرنسا والسويد وبريطانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا.

وتأتي هذه الدراسة تزامنا مع إعلان سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، أن الذكاء الاصطناعي قد يستحوذ على أكثر من 95 بالمئة مما ينتجه المختصون في الدعاية والإعلان.

فهل تصدق توقعاته وسط واقع لم يرحب بعد بمصداقية الذكاء الاصطناعية التسويقية؟

خبير مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي ليث العقاد، قال لبرنامج "الصباح" على قناة "سكاي نيوز عربية":