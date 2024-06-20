أظهرت أبحاث حديثة نشرت في صحيفة "واشنطن بوست" أن أدمغة الرجال تتغير بشكل ملحوظ بعد أن يصبحوا آباء، أسوة بالنساء التي تحدث لديهن تغييرات خلال الحمل وبعد الولادة، تساعدهن على الاستعداد للأمومة.
حيث قال الخبراء إن التغيرات التي تحدث في أدمغة الرجال قد تدعم قدرة تكوين العلاقة مع الطفل والتعامل معه بعاطفة، وأن التغيرات ليست بنيوية فحسب بل يوجد تغييرات في الهرمونات قبل وبعد أن يصبحوا آباء.
وأظهرت دراسة أن الآباء الذين يحملون أطفالهم حديثي الولادة لأول مرة، يرتفع لديهم مستوى "الأوكسيتوسين" المعروف بهرمون الحب لدى الآباء.
للتعليق على الدراسة، قال استشاري الطب النفسي في المركز الأميركي النفسي والعصبي، الدكتور طارق شحرور، لـ"سكاي نيوز عربية":
- هناك تغيرات تحدث لدى الرجال بعد الولادة، ودراسات عديدة أثبتت ذلك.
- أول 4 شهر بعد الولادة، أهم تغيير هو إعادة تموضع وتوزيع للمادة الرمادية في دماغ الأب الجديد.
- هذه التغيرات عمليا تؤدي إلى قدرة الأب على التلاؤم مع المتطلبات والضغوط الجديدة، التي تحدث.
- التغيرات المحيطية لها تأثير كبير على دماغ الإنسان.
- هرمون الحب أو الأوكسيتوسين يزود قدرة الأب على التعاطف الإيجابي مع ابنه. بمجرد ما يحضن الأب ابنه يرتفع هذا الهرمون بشكل كبير.
- هذا الهرمون يغذي ويقوي التفاعل العاطفي.
- التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث بعد الولادة تجعل الأب يشعر بمسؤولية أكبر وتؤدي إلى ضغوط كبيرة.
- هناك احتمال حدوث الاكتئاب لدى الآباء أيضا.