حيث قال الخبراء إن التغيرات التي تحدث في أدمغة الرجال قد تدعم قدرة تكوين العلاقة مع الطفل والتعامل معه بعاطفة، وأن التغيرات ليست بنيوية فحسب بل يوجد تغييرات في الهرمونات قبل وبعد أن يصبحوا آباء.

وأظهرت دراسة أن الآباء الذين يحملون أطفالهم حديثي الولادة لأول مرة، يرتفع لديهم مستوى "الأوكسيتوسين" المعروف بهرمون الحب لدى الآباء.

للتعليق على الدراسة، قال استشاري الطب النفسي في المركز الأميركي النفسي والعصبي، الدكتور طارق شحرور، لـ"سكاي نيوز عربية":

هناك تغيرات تحدث لدى الرجال بعد الولادة، ودراسات عديدة أثبتت ذلك.

أول 4 شهر بعد الولادة، أهم تغيير هو إعادة تموضع وتوزيع للمادة الرمادية في دماغ الأب الجديد.

هذه التغيرات عمليا تؤدي إلى قدرة الأب على التلاؤم مع المتطلبات والضغوط الجديدة، التي تحدث.