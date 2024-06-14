الدراسة تقول إن تطور إمكانياتنا الجسدية والنفسية كبشر غير قادرة على استيعاب سرعة التطور التكنولوجي والحداثة.

لنفهم أكثر، أعطتنا الدراسة مثالا: "الذباب الليلي لم يكن مستعدا للتطور التكنولوجي فنظرا لأنه يتعين عليه التنقل في الظلام، فقد طور آلية عبر الزمن لتحديد الاتجاه تعتمد على الاستعانة بالقمر، ولكن بسبب اختراع الإضاءة الاصطناعية، ينجذب العديد اليوم من الذباب إلى مصابيح الشوارع".

وتضيف الدراسة أننا نحن البشر نعيش حالة مشابهة لما يعيشه الذباب الليلي، ولكن بأشكال أخرى، فمثلما الإضاءة الاصطناعية ضللت الذباب الليلي فإن الحلويات المصنعة تسببت بتسوس الأسنان والسمنة والسكري.

فبينما ابتكر أسلافنا البشر الحلويات بسبب حاجة أجسادهم لسعرات حرارية عالية تعينهم على الأعمال الجسدية في الزراعة والصيد، فإن الرغبة في تناول الحلويات بكميات كبيرة لا يتوافق مع متطلبات العالم الحديث وما يتيحه من وسائل الراحة.

من ناحية أخرى، فإن نمط الحياة المعاصر فرض علينا التنافسية، لكن بعض الناس يعملون في وظائف لا تساعدهم على الوصول للمكانة الاجتماعية التي يطمحون لها وتحقيق الثروة.

وهنا يلجأ البعض لأساليب استثمارية عالية المخاطر.. هذا ما يؤكده تقرير صدر عام 2023 يشير إلى أن العديد من أفراد الجيل Z يتجهون إلى استثمارات محفوفة بالمخاطر مثل العملات المشفرة في محاولة للتأقلم. وقس على ذلك الخضوع لعمليات تجميل خطيرة واتباع أنظمة فقدان الوزن المتطرفة.

لكن ماذا لو فشلنا في السباق نحو المكانة الرفيعة؟

وفق الدراسة قد يشعر الناس بالقلق أو الاكتئاب، وتنتشر هذه الاتجاهات بشكل خاص في البلدان ذات ثقافة العار القوية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

ولكي نستوعب التخمة التكنولوجية التي نعيش فيها دعونا نعود للوراء.

نحو 2.5 مليون سنة تم ابتكار الحصى النهرية، وهي أقدم الأدوات المصنوعة على الأرض، تطلب الأمر مئات آلاف سنين أخرى لصناعة الفأس اليدوية، وذلك قبل ما يقرب من 1.8 مليون سنة.

ويقول استشاري الطب النفسي، الدكتور سامر مخول، خلال لقائه مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية: