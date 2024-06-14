ويعد الدم أحد أكثر الأعضاء تميزًا في الجسم، فهو مهم جداً للمساعدة في إنقاذ حياة الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث المرور، والمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية أو علاج للسرطان والمرضى الذين يعانون من أمراض إضطرابات الدم مثل الثلاسيميا، حيث يحتاجون إلى عمليات نقل دم شهرية.

وفي تصريح خاص بسكاي نيوز عربية، يقول أخصائي أمراض الدم، الدكتور بايجو جورج: "إن التبرع بالدم هو عمل إنساني يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة عدد من الأشخاص.. عند التبرع بوحدة واحدة من الدم، يكون بنك الدم قادرًا على فصلها إلى مكونات عدة تشمل الخلايا الحمراء والصفائح الدموية والبلازما الطازجة المجمدة، لذلك، فإن التبرع بوحدة واحدة من الدم يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة 3 أفراد منفصلين".

ورداً على الشائعة التي يرددها البعض بخصوص التأثيرات السلبية على المتبرع نتيجة عملية التبرع بالدم، يؤكد الدكتور بايجو أنه عند التبرع بوحدة من الدم، يبدأ الجسم في تجديد خلايا الدم على الفور تقريبا، وبالتالي لا يعاني الشخص من فقر الدم أو مشاكل أخرى بسبب التبرع بالدم، ولن يؤثر التبرع بالدم على نمط حياة المتبرعين سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل، حتى بعد التبرع، يمكنهم العودة إلى مكاتبهم والعمل خلال ساعة واحدة من التبرع.

شروط التبرع بالدم

ويوضح الدكتور بايجو شروط التبرع بالدم: