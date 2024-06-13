وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "ذا نيتشر" فإن الأحلام التي تتنبأ بالمستقبل، قد تكون أكثر من مجرد صدفة. ويضيف العلماء أيضا، أنه ما يحدث في أدمغة الأشخاص أثناء النوم، يؤثر على الطريقة التي يتعلمون بها..

الجدير بالذكر أن التجربة بحد ذاتها لم تطبق على الإنسان.. لكن العلماء قاموا بقراءة تحاليل لفئران، كانت تفكر بطرق مختلفة محتملة للخروج من متاهة، في كل مرة تنام فيها.

ويرجح الخبراء بشدة أنه من المحتمل حدوث شيء مشابه في أدمغة الإنسان..فهل يمكننا فعلا أن نرى المستقبل ونحن نائمون.

وحول هذا الموضوع يقول استشاري المخ والأعصاب والمناعة في جامعة الخليج العربي البروفيسور معز بخيت، خلال حواره مع برنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":