وأوضحت المنصة التابعة للملياردير إيلون ماسك أن هذا الإجراء لن يمنع على المستخدمين إمكانية رؤية المشاركات التي أعجبوا بها، وهو الأمر الذي لا يستطيع الآخرون فعله.

وأضافت أنه ابتداء من هذا الأسبوع " لن ترى بعد الآن من قام بالإعجاب بمنشور شخص آخر".

وأوضح أن صاحب المنشور سيحتفظ بعدادات الإعجاب وسيتمكن من معرفة من سجل إعجابًا بمنشوراته، لكنه لن يكون قادرا على الحصول على قوائم تفصيلية لمشاركات الأشخاص الآخرين.

وقال إيلون موسك، المالك والرئيس التنفيذي لشركة X في منشور منفصل إنه "من المهم السماح للأشخاص بإبداء إعجابهم بالمشاركات دون التعرض للهجوم بسبب القيام بذلك".

ولم يبدو منشئو المحتوى والمستخدمون الذين يدفعون رسوما راضين عن هذا التغيير، فيما اعتبر آخرون أن هذه الخاصية ستسمح للمستخدمين بإبداء إعجابهم بالمزيد من الأشياء، وستمنع تعرضعم للتنمر بسبب القيام بذلك.