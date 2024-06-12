صدق أو لا تصدق.. فالغضب وحب استفزاز الآخرين يمنحك الشعور بالسعادة، ووفق علماء في جامعة ميشيغان الأميركية فإن شفرة هذا السلوك السلبي، تنبع من ارتفاع هرمون التستوستيرون.. الذي يساعد على الشعور بالسعادة.