وصححت الدراسة التي أعدها علماء في جامعة موناش الأسترالية معتقدات سابقة خاطئة، فقد اتضح أن المعتقد القائل إن معظم الطاقة المستخدمة في جسد الحامل يتم تخزينها في الجنين "معتقد خاطئ".

واكتشف العلماء في الدراسة الجديدة، أن الطاقة المخزنة في أنسجة الطفل البشري لا تمثل سوى نحو 4 بالمائة من إجمالي الطاقة المستهلكة أثناء الحمل.

أما الـ96 بالمئة الأخرى من الطاقة، فهي وقود إضافي يحتاجه جسم المرأة.

وأكد العلماء أن النتائج تؤكد الثمن الباهظ الذي يدفعه البشر بشكل خاص أثناء الحمل، لأن النساء يبقين حوامل لفترة أطول من معظم الثدييات الأخرى.

في هذا السياق، قال استشاري الأمراض النسائية والتوليد في مركز ويلكير سامح عزازي في حوار مع "سكاي نيوز عربية":