قدر علماء في دراسة جديدة، أن حمل النساء يتطلب ما يقرب من 50 ألف سعرة حرارية غذائية إضافية على الاستهلاك الطبيعي للمرأة على مدار 9 أشهر.
وصححت الدراسة التي أعدها علماء في جامعة موناش الأسترالية معتقدات سابقة خاطئة، فقد اتضح أن المعتقد القائل إن معظم الطاقة المستخدمة في جسد الحامل يتم تخزينها في الجنين "معتقد خاطئ".
واكتشف العلماء في الدراسة الجديدة، أن الطاقة المخزنة في أنسجة الطفل البشري لا تمثل سوى نحو 4 بالمائة من إجمالي الطاقة المستهلكة أثناء الحمل.
أما الـ96 بالمئة الأخرى من الطاقة، فهي وقود إضافي يحتاجه جسم المرأة.
وأكد العلماء أن النتائج تؤكد الثمن الباهظ الذي يدفعه البشر بشكل خاص أثناء الحمل، لأن النساء يبقين حوامل لفترة أطول من معظم الثدييات الأخرى.
في هذا السياق، قال استشاري الأمراض النسائية والتوليد في مركز ويلكير سامح عزازي في حوار مع "سكاي نيوز عربية":
- التغذية مهمة جدا للحوامل، لكن يجب التركيز على نوعية الأكل.
- جسم السيدة الحامل كله يتغير في الحمل، ويحتاج لدعم وتغذية سليمة.
- يجب على الحامل أن تحرص على متابعة طبيبها دوريا.
- يجب تعويض الأم الحامل عن النقص الحاصل بسبب غذاء الجنين.
- قبل الحمل يجب مراجعة الطبيب استعدادا للتجربة.
- الحامل تزيد كل شهر كيلوغراما تقريبا.
- على الزوج التواجد إلى جانب زوجته في هذه المرحلة وتحمل كامل مسؤولياته.
- يجب أن تشعر الأم بالحب في هذه المرحلة الصعبة.
- على الحامل الحفاظ على التوازن في الطعام وحساب السعرات الحرارية بحيث لا تتجاوز الحد المسموح به.
- الفحوصات الدورية خلال فترة الحمل مهمة جدا.