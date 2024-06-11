ووفق خبراء فإن تغير الجو والطعام وإضطراب الساعة الداخلية للجسم قد تكون من أكثر الأعراض شيوعا.

وينصح أطباء بالتأكد من كل منطقة قبل السفر إليها.. ومعرفة إذا ما كانت بحاجة إلى لقاح أو أدوية معينة.

ويوضح أستاذ أمراض الباطنة، الدكتور عبد الهادي خضر، خلال مداخلته لبرنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية" :