حدث "آبل" كان له ارتدادات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، فبينما عبر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان عن سعادته بالتعاون مع "آبل"، هدد الملياردير والمدير التنفيذي لتسلا إيلون ماسك بحظر أجهزة "آبل" في شركته إذا قامت أبل بدمج "أوبن إيه آي"، على مستوى نظام التشغيل، واصفا إياه بـ"الانتهاك الأمني غير المقبول".

وفي هذا السياق قال محرر شؤون التكنولوجيا في "سكاي نيوز عربية" محمد عنتر:

مؤتمر "آبل" بالأمس يدشن عصر جديد للشركة وهو عصر الذكاء الاصطناعي.

آبل تأخرت عن ركوب موجة الذكاء الاصطناعي بسبب ثقتها الكبيرة بولاء مستخدمي أجهزتها، وهذه استراتيجية ناجحة.

شات جي بي تي أصبح إلى جانب سيري، أصبح بأمكاننا السؤال بالصوت والكتابة.

في حال عدم كفاية الإجابة التي تقدمها سيري سيتدخل شات جي بي تي لمساعدة المستخدم.

آبل لم تدمج آبل الذكاء الاصطناعي بشكل كامل على أجهزتها.

آبل أعلنت أن الشراكة لن تقتصر على "أوبن إي آي" فقط وقبل نهاية العام سيكون هناك تعاون مع شركات جديدة في هذا المجال.

ما أثار سخط المستخدمين أن هذه التقنية لن تتوفر إلا على أحدث أجهزة آبل.

رهان آبل يعتمد على ثقتها بأن المستخدمين سيشترون أحدث الأجهزة للحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي.

لا أعتقد أن هناك إضافة تستلزم شراء الأجهزة الجديدة.

كل تقنية جديدة تأخذ وقت حتى تنتشر، مع مرور الوقت سيصبح استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر رواجا.

انتهاك أمني

في هذا السياق، قال عنتر إن "هناك منافسة بين ماسك وأوبن إيه آي، والأول يطرح شركته كشركة للذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "ماسك معروف بتصريحاته المتهورة، ما حصل ليس دمج شات جي بي تي بآبل بل هو فقط خاصية موجودة على الهواتف".

وتابع: "ماسك يبتكر صراع وهمي، وحدة من النقاط التي حاولت آبل الترويج لها بالأمس هي أن عمليات الذكاء الاصطناعي ستتم فقط على هواتف المستخدمين ولن تكون قادرة على الوصول إليها".

آبل وثورة الذكاء الاصطناعي