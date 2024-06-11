والمستهلك من جانبه أصبح أكثر اعتمادا على هذا النظام في الدفع حتى في شراء الأساسيات كالبقالة أو في محطات البنزين، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الدفع لاحقا قد توقع صاحبها في دوامة المديونية ناهيك عن أنها تحفز الناس على مزيد من الاستهلاك والشراء.

ويحذر الخبراء من أن استخدام البطاقات الائتمانية في التسوق بازدياد، إذ ارتفع عدد حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم بشكل مطرد، ووصل إلى أكثر من مليار ومئتي مليون شخص في عام 2023.

كذلك ارتفع حجم الديون المترتبة على حاملي بطاقات الائتمان حتى بلغ في الربع الثالث من عام 2023 أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة فقط.

ويقول المدير العالمي لتطوير الأعمال والمحلل الاقتصادي، دومينيك الخوري، خلال لقائه مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية: