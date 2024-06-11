وقالت "أبل" إن نظام التشغيل (آي أو إس 18) سيجعل شاشة آيفون الرئيسية أكثر قابلية للتخصيص ويتضمن إصدارات محسنة من تطبيقاتها الداخلية.

ويضيف نظام التشغيل الجديد ميزة "أغلق تطبيقا" التي ستساعد الأشخاص على حماية المعلومات الحساسة.

ويمكن للمستخدمين اختيار إغلاق تطبيقات معينة والاحتفاظ بالبيانات بدرجة أكثر إحكاما في نظام التشغيل.

وسيتيح النظام للمستخدمين إمكانية ترتيب الأيقونات على شاشة الهاتف الرئيسية، كما يمكن تخصيص الأيقونات بلون متدرج من اختيارهم.

كذلك يمكن إخفاء التطبيقات أو قفلها عبر خاصية تعرّف الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) أو رمز المرور الخاص بهاتف "آيفون".

ولمحبي الألعاب، أضافت "أبل" الوضع "Game" لنظام التشغيل، والذي يعزز من أداء الهاتف عند تشغيل الألعاب عليه.

كذلك قالت "أبل" أيضا إنها ستقوم بتجميع الرسائل في برنامج البريد الإلكتروني الخاص بها بدءا من وقت لاحق من هذا العام، وتصنيفها في ملف أساسي، وآخر للمعاملات، وثالث للعروض الترويجية، وملفات أخرى أكثر تحديدا.

وتشبه التصنيفات العالية المستوى هذه ميزة قديمة موجودة الآن في تطبيق البريد المنافس (جي ميل) المنافس التابع لغوغل.

وبالنسبة لـ iMessage فهو يأتي بتأثيرات نصية جديدة كليا، كما يمكن للمستخدمين التواصل عبر الأقمار الاصطناعية من خلال تطبيق الرسائل عندما لا يتوفر اتصال خلوي أو شبكة "واي فاي".

وتستخدم "أبل" مؤتمر المطورين في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا كل عام لعرض تحديثات التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصة بها وكذلك لإظهار الأدوات الجديدة للمطورين التي سيتمكنون من استخدامها في تطبيقاتهم.