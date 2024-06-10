وكشفت خرائط الطقس أن السواحل الشمالية لا زالت تحتفظ بالأفضلية خلال تلك الفترة، حيثُ تتراوح درجات الحرارة 27 درجة مئوية وتصل 35 درجة خلال الموجة الحارة وتحديدا يوم الجمعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس في محافظات الدلتا، مشيرة أنها ثانى الأماكن تأثُرًا بتلك الموجة الشديدة الحرارة، حيثُ تصل درجات الحرارة في ذروتها إلى 43 درجة الجُمعة القادمة.

حالة الطقس في عيد الأضحى

أما بشأن حالة الطقس في عيد الأضحى المبارك 2024، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 41 درجة مئوية أول أيام عيد الأضحى، يليها انخفاض مع مُفترق أسبوع العيد والأسبوع التالي.

بينما محافظات شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة في أقصى حالاتها إلى 45 درجة الجُمعة القادمة مع انخفاض طفيف أول أيام العيد، أما جنوب الصعيد تتخطى فيها درجة الحرارة 45 مئوية تحت أشعة الشمس.