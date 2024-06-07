وتكمن خطورة هذه المشكلة الالتهابية في إهمالها وتجاهلها، إذ يمكن أن تسبب تشوهات في المفاصل وتصيب لاحقا بالعجز أو قلة الحركة.

التهاب الروماتويد

هو مرض مناعي ينتج عنه تهيج والتهاب مفاصل الجسم وذلك بسبب التهاب السائل المحيط بالمفاصل.

تشمل علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي تيبّس المفاصل والتعب والحُمَّى وفقدان الشهية.

النساء أكثر عرضةً من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي في أي عمر، لكنه شائع بدايةً من منتصف العمر.

يزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا به.



وفي هذا السياق، قالت اختصاصية أمراض الروماتيزم أسوة يونس في حديث لـبرنامح الصباح على "سكاي نيوز عربية":