الروماتويد هو مرض مناعي ينتج عنه تهيج والتهاب مفاصل الجسم، وهي حالة مزمنة قد تصيب الإنسان وتؤثر على حركته وهي ترتبط بمناعته الذاتية.
وتكمن خطورة هذه المشكلة الالتهابية في إهمالها وتجاهلها، إذ يمكن أن تسبب تشوهات في المفاصل وتصيب لاحقا بالعجز أو قلة الحركة.
التهاب الروماتويد
- هو مرض مناعي ينتج عنه تهيج والتهاب مفاصل الجسم وذلك بسبب التهاب السائل المحيط بالمفاصل.
- تشمل علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي تيبّس المفاصل والتعب والحُمَّى وفقدان الشهية.
- النساء أكثر عرضةً من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.
- يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي في أي عمر، لكنه شائع بدايةً من منتصف العمر.
- يزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا به.
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وفي هذا السياق، قالت اختصاصية أمراض الروماتيزم أسوة يونس في حديث لـبرنامح الصباح على "سكاي نيوز عربية":
- لأسباب متعددة ممكن أن تصبح المناعة نشطة أعلى من الحد الطبيعي وبالتالي تتم مهاجمة الجسم وخاصة مفاصل اليدين والقدمين.
- أنصح المرضى بزيارة الطبيب بمجرد ظهور الأعراض لأن ذلك يسهم باكتشاف المرض مبكرا.
- تشخيص المرض ليس سهلا، في البداية نبدأ بالفحص السريري والعوامل الوراثية.
- بعد ذلك نطلب تحاليل الدم والكبد والكلى.
- التشخيص يعتمد بشكل كبير على الأعراض ومدة الشعور بها.
- هناك علاجات كثيرة نبدأ بالمسكنات، ثم أدوية المناعة التي تعيد التوازن لها.
- وهذا العلاج يتطلب فترة من الزمن لذلك يجب الالتزام بالأدوية.
- الرياضة والأكل الصحي مهمة جدا في رحلة العلاج.