لكن ماسك ليس وحده، فالرئيس السابق لغوغل في الصين يرى أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيستولي على نسب كبيرة من وظائفنا خلال السنوات القليلة المقبلة.

في ظل هذه السيناريوهات المخيفة بشأن فقدان وظائفنا.. ما الحل؟

البروفيسور جيوفري هينتون، الذي يعرف بأنه أحد أبرز عرابي الذكاء الاصطناعي، يرى أن الحل يكمن في تطبيق نظرية الدخل الأساسي الشامل.

ويقترح هينتون أن يكون الدفع النقدي الثابت لجميع المواطنين حلاً قابلاً للتطبيق بهدف معالجة الاضطراب الاقتصادي الناجم عن تقدم الذكاء الاصطناعي.

وقال خبير الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الدكتور زياد الصرايرة، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية".

هناك علوم إنسانية وعلوم تكنولوجية.. ثمة أمور مستحيل أن يحل فيها الذكاء الاصطناعي محل البشر كالقضاء مثلا.

حاليا يعتبر التوجه للذكاء الاصطناعي أساسيا في علوم الحاسوب وهندسة البرمجة لهدف بناء برنامج معين.

الذكاء الاصطناعي سيحتاج إلى أشخاص لأجل البرمجة ومتابعة التطورات.. أيضا بحاجة إلى تجميع بيانات.

وفي حديث مع برنامج الصباح على "سكاي نيوز عربية"، يرى مدرب برامج القيادة الإدارية، حسن ال عمير: