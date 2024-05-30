أكثر ما قد يشغل الشباب وذويهم هو المكان المناسب للدراسة وبناء حياة مليئة بالإنجازات والنجاحات، لذلك نتعرف اليوم على أفضل الوجهات الدراسة وفق الإحصاءات والخبراء سواء من حيث جودة التعليم أو توفير سبل البحث والاطلاع والتوسع في التحصيل العلمي أو من حيث استخدام الوسائل والتقنيات المتطورة في التعليم.