وأضافت الدراسة، يمكن من خلال طريقة القيادة تحديد المرض الذي يُعاني منه. والسؤال هنا.. من يؤثر في من؟.. الحالة النفسية تؤثر في القيادة.. أم الزحام وطريقة قيادة الآخرين هي التي تجبرك على كسر قواعد المرور؟.

وللتعمق أكثر في هذا الموضوع، يقول استشاري الطب النفسي، أسامة النعيمي، خلال مقابلة مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية: