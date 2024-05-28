البعض يستخدم تطبيقات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم مثلا في كتابة الإيميلات أو للرد على أسئلة معينة، ولكن تخيلوا أن تتعرف على مشاعركم وتتجاوب مع العاطفة، وكأنكم تتواصلون مع البشر.
قد يبدو هذا مشهدا من أفلام الخيال العلمي، لكنه واقع يتحقق بفضل التقدم الهائل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ أشار تقرير جديد إلى أن تطبيقات المحادثة أصبحت قادرة على فهم مشاعر البشر والتفاعل معها بقدر كاف من العاطفة، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن قدرتها على التلاعب بمشاعر المستخدمين واستغلالهم لتحقيق أهداف محددة .
وفي هذا السياق، قال المحاضرة في علم النفس الدكتورة جنى بو رسلان في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":
- الذكاء الاصطناعي مؤثر جدا على حياتنا في كل الميادين.
- لم يتقن الذكاء الاصطناعي حتى الآن كيف يتعاطف ولم يتجاوز الإنسان بهذه المقدرة.
- التعاطف هو إجادة أن تضع نفسك مكان الآخر بدون أحكام، وهذا ما لايستطيع الذكاء الاصطناعي فعله.
- التعاطف له عمق معين لم يقدر الذكاء الاصطناعي بلوغه.
- الذكاء الاصطناعي يسرع المهارات ولكن لا يحل محل اختياراتنا.
- هناك زيادة في معدلات القلق والاكتئاب، نحن بحاجة للبقاء ضمن المجتمع ونسخر التطور لخدمتنا وليس لكي تحل مكاننا.