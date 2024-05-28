وأوضح المصدر أن المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 59 عاما، خضع لعملية زراعة خلايا رائدة في عام 2021 ولم يتناول الأدوية منذ عام 2022.

وشمل العلاج التجريبي إنشاء نسخة اصطناعية من الخلايا الموجودة في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين وتحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

وكان الرجل يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عاما، وفقد تقريبا كل وظائف هذه الخلايا، المعروفة باسم "الجزر" (Islets).

وكان الأطباء يعتبرون أنه معرض لخطر كبير للإصابة بمضاعفات مميتة، مما يتطلب حقن أنسولين يوميا لمنعه من الدخول في غيبوبة السكري.

وذكرت "ديلي ميل" أنه "حتى هذه اللحظة، لم يتم -شفاء- أي شخص من مرض السكري على الإطلاق".

وأضافت: "ومع ذلك، تشير الحالة في الصين إلى أنه من الممكن استعادة قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي دون تغيير نمط حياة المريض أو الحاجة إلى أدوية وحقن".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن هذه النتيجة مشجعة، إلا أنه لا يزال هناك طريق يجب قطعه قبل أن تتم الموافقة على هذه العملية على نطاق واسع".

وقال تيموثي كيفر، أستاذ العلوم الخلوية والفسيولوجية بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا، والذي لم يشارك في البحث: "أعتقد أن هذه الدراسة تمثل تقدما مهما في مجال العلاج بالخلايا لمرض السكري".