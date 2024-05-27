والمثير للقلق، حسب الدراسة، إن المراهقين يجدون طرقا خاصة للدخول في الدردشة عبر التطبيقات وغالبا ما تجمعهم هذه الدردشة مع أناس أكبر منهم بالعمر.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 10 آلاف طفل تتراوح أعمرهم بين 11 و12 عاما .

وأضافت الدراسة إن نسبة كبيرة من المراهقين اعترفوا بقيامهم بذلك، وهو ما يثير تساؤلات عدة، عن ما يدفع الطفل للدخول لهذه التطبيقات.

وفي هذا السياق، قال استشاري الطب النفسي سامر مخول في حديث مع "سكاي نيوز عربية":