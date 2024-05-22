إنها حكاية الهندي Tejpal Singh، الذي لم يأخذ سوى يوم إجازة واحد خلال مسيرته المهنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول تداعيات إدمان العمل على الصحة النفسية وعلى جودة الحياة.

"تيجبال" هو رجل يحب عمله لدرجة الإدمان فهو لم يأخذ خلال 26 سنة سوى يوم إجازة واحد لحضور عرس أخيه فقط.

لكن ماذا إذا خرج الأمر عن السيطرة وكان على حساب العلاقات العائلية والصحة؟.. عندها تندرج هذه الممارسة في إطار الإدمان على العمل، الذي قد يعرض صاحبه لمواجهة مخاطر الموت من الإرهاق.

ووفق الخبراء، فإن إدمان العمل ينبع من حاجة قهرية لتحقيق النجاح، والحصول على السلطة، أو الهروب من التوتر العاطفي، ناهيك عن أن المدمينين على العمل أكثر ميلا للكمال في إنجاز أعمالهم.

في هذا الصدد، توضح مستشارة التنمية البشرية وإعداد القادة مروة كرورة لـ"سكاي نيوز عربية":