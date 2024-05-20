مواصفات أقينجي

طيارة بيرقدار أقينجي هي طائرة قتالية بدون طيار ذات قدرة تحمل طويلة وتطير على ارتفاعات عالية

طورتها شركة صناعة الدفاع بيكار ومقرها تركيا

تم إدراجها في القطع العسكرية التركية في ي 29 أغسطس 2021.

وزن الطائرة يبلغ أكثر من 5500 كجم

تعمل بمحركين توربينيين

حمولتها تزيد عن 1350 كيلو غرامًا منها عبارة عن حمولة.

قادرة على أداء قتال جو-جو

تم تجهيز أقينجي بأنظمة الدعم الإلكتروني والهجوم المضادة

مزودة بأنظمة اتصالات الأقمار الصناعية المزدوجة، ورادار جو-جو، ورادار تجنب الاصطدام

تشمل أقينجي 3 طرازات ، أقينجي أ، أقينجي ب، أقينجي ج، باختلاف محركاتها.

عمليات التطوير

ظهرت الصور الأولى لطائرة أقينجي في يونيو 2018.

بدأ تجميع مجسم الطائرة في أغسطس 2019 وتزويدها بمحرك AI-450C من شركة تصنيع محركات مقرها أوكرانيا.

تم إجراء أول اختبار لمحرك أكينجي في 1 سبتمبر 2019.

بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية الأخرى، تم نقل الطائرة إلى منشآت قيادة مطار تشورلو التابع للقوات المسلحة التركية.

في 6 ديسمبر 2019، قامت الطائرة بدون طيار بأول رحلة لها وهبطت بنجاح بعد رحلة تجريبية مدتها 16 دقيقة.

أجرت أول اختبار إطلاق لها بذخيرة حقيقية في 22 أبريل 2021. أصابت الأهداف بدقة باستخدام ذخيرة MAM-T وMAM-L وMAM-C التي تنتجها شركة روكيتسان .

. في 6 و7 يوليو 2021، حلقت أقينجي إلى ارتفاع 38039 قدمًا (11594 مترًا) وسافرت مسافة إجمالية 7507 كيلومترًا خلال رحلة تجريبية مدتها 25 ساعة.

في 2 مارس 2022، قامت طائرة أكينجي بي المطورة بأول رحلة له. في هذا النموذج، تم استخدام محرك PT6A-135A من شركة برات آند ويتني من كندا.

وكلمة "أقنجي" هي كلمة تركية، حيث كان الاسم يطلق على سلاح الفرسان الحدودي إبان الإمبراطورية العثمانية، لشن هجمات على الدول المعادية. أما كلمة بيرقدار فهي تعود لاسم عائلة سلجوق بيرقدار مخترع المسيّرة التركية.