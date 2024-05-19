وحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عاما سيمون نيكولز ظهرت عليه علامات مبكرة لمرض ألزهايمر منذ 14 شهرا، لكنها اختفت بشكل مفاجئ.

وذكر إيزاكسون، وهو أيضا مدير الأبحاث في معهد الأمراض العصبية التنكسية في بوكا راتون بولاية فلوريدا الأميركية: "كان علي أن ألتقط أنفاسي. كانت صدمة كبيرة. عادت اختبارات الدم في دماغه إلى طبيعتها".

وأضاف: "هل حدث ذلك نتيجة دواء معجزة؟ على الإطلاق. هي فقط قصة عزم وإرادة"، وفق "سي إن إن".

وقلل نيكولز من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر من خلال إجراء تغييرات على نمط حياته، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتقليل التوتر وتحسين النوم، إلى جانب عدد قليل من المكملات الغذائية.

وأوضح: "كنت قلقا للغاية. لدي ابن عمره 3 سنوات وآخر عمره 8 سنوات، من المهم حقا بالنسبة لي، مع تقدمي في السن، أن أحاول أن أكون هناك من أجلهما في المستقبل".

وتابع: "هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك القيام بها على أمل دفع المرض ومنح نفسك مزيدا من الوقت، وهو كل ما نحتاجه حتى نجد علاجا".

ولا يوجد علاج ناجع لألزهايمر حتى الآن، وهو مرض يؤدي للوفاة يصيب المخ ويجرد ضحاياه تدريجيا من القدرة على التفكير أو رعاية أنفسهم.