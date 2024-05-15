إلا أن مايند دايت يعتمد بشكل أساسي على تناول الخضروات الورقية والمكسرات والتوت وزيت الزيتون. وهي جميعها أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، أي أنها تساعد في تهدئة الالتهابات وتحمي من فقدان الذاكرة.

وبالتالي يمنع نظام مايند دايت التغيرات الدماغية التي تحدث مع التقدم بالعمر، ويطيل عمر الدماغ ويحسن قدراته المعرفية والإدراكية، والأهم من كل ذلك هذا النظام يتسم بأنه آمن وفق الخبراء.

في هذا الإطار، توضح خبيرة التغذية يارا رضوان، لبرنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية":