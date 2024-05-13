ما أهمية ذلك؟

تعمل كل من Google وMicrosoft وApple على إعادة تنظيم منتجاتهم حول مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحاول شركة OpenAI، التي بدأ برنامج ChatGPT الخاص بها السباق، الحفاظ على الصدارة.

وقالت المديرة التقنية للشركة ميرا موراتي: "الشيء المميز في GPT-4o هو أنه يوفر ذكاء مستوى ChatGPT الأحدث، للجميع، بما في ذلك المستخدمين ذوي الاشتراك المجاني".

وقالت إن GPT-4o الجديد، يعد "خطوة كبيرة إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بسهولة الاستخدام" وكذلك السرعة.

وقالت ميرا موراتي لموقع أكسيوس، إنه من المقرر الكشف عن تحديث أكبر للنموذج الأساسي – أي خليفة GPT-4 – في وقت لاحق من هذا العام.

وكشف العرض الأولي للبرنامج الجديد من الشركة، عدة ميزات جديدة، أبرزها متعلق بالمساعد الصوتي الذي يقوم على الذكاء الاصطناعي.

وأظهر العرض مساعدة صوتية للمستخدمين، تقرأ لهم القصص، وتقوم بشرح معادلة رياضية، وتمنحهم دروسا علمية، جميعها بذكاء اصطناعي صوتي.

في جميع العروض التوضيحية، أظهر GPT-4o مهارات شخصية ومحادثة أكبر بكثير مما كان عليه في السابق.

وأظهرت OpenAI أن روبوت الدردشة الجديد يعمل في وقت واحد عبر عدة لغات.