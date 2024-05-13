وقد ترجع الإصابة بألم العصب الوركي أو ما يعرف بعرق النسا إلى الفقرات التي تضغط على جذور الأعصاب مسببة هذا الألم المبرح.

ويصف الأشخاص طبيعة هذا الألم بالحارق مع إحساس بالوخز في منطقة الحوض وهي مشكلة قد تؤثر على المشي وتعيق حركة المصاب بها.

ويوضح اخصائي العلاج الفيزيائي حمزة عياد، خلال حديثه لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":

"عرق النسا" يُمثل ثاني أكثر الأسباب شيوعا للتوجه إلى الطبيب، عقب الصداع.

"عرق النسا" يُعتبر حالة تتميز بألم عصبي يبدأ من أسفل الظهر ويمتدّ عبر العصب الوركي.

يمكن تخفيف الضغط على الأعصاب الملتهبة من خلال إجراء مجموعة من التمارين البسيطة.

يُنصح بأداء تمارين رفع الساق التي تتضمَّن حركات دون إجهاد الأعصاب وتمديدها بلطف من خلال حركات سلسة وخفيفة، مفيدة في تقليل الانزعاج.

في حال كان الديسك هو المتسبب في عرق النساء بالإمكان القيام بتمارين وضعية extension أو التمدد عن طريق الاستلقاء على الوجه ورفع الجزء العلوي من الجسم بلطف للمساعدة في تخفيف الألم.

وعن أسباب انتشار عرق النسا يقول أخصائي العلاج الفيزيائي محمد أبو علي: