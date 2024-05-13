وعلى خلاف السائد بأن كرة القدم تزيد من الغضب، فإن الدراسة تقول إن تشجيع الأنشطة الرياضية يزيد هرمونات الشعور بالسعادة في الدماغ.

ولفتت الدراسة إلى أن الألعاب الرياضية، لاسيما تلك التي تضم حشودا كبيرة من الناس ككرة القدم تجلب الفرح.

وتقول في هذا الصدد، الاخصائية والمعالجة النفسية راندا رزق الله، في حديث لها لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":