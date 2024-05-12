وحسب موقع "ساينس أليرت" فقد تعني الحلقة الكبيرة، كما أطلق على بنيتها، أننا بحاجة إلى تعديل النموذج القياسي لعلم الكونيات.

وتم تقديم هذا الاكتشاف، بقيادة عالمة الفلك أليكسيا لوبيز من جامعة سنترال لانكشاير في إنجلترا، في اجتماع للجمعية الفلكية الأمريكية في يناير الماضي.

ويعتبر هذا الهيكل العملاق الثاني الذي تكتشفه لوبيز وزملاؤها، حيث يقع الأول، المسمى بالقوس العملاق في نفس الجزء من السماء، وعلى نفس المسافة. وعندما أُعلن عن اكتشاف القوس عام 2021، حير علماء الفلك، لأنه لم يؤدي سوى إلى تعميق الغموض.

وقالت لوبيز خلال إعلانها عن الاكتشاف "ليس من السهل تفسير أي من هذين الهيكلين الفائقي الضخامة في فهمنا الحالي للكون".

وأضافت "من المؤكد أن أحجامها الكبيرة جدًا وأشكالها المميزة وقربها الكوني تخبرنا بشيء مهم - ولكن ما هو بالضبط؟".

أسئلة بدون جواب

ونقلا عن موقع "ساينس أليرت" العلمي فإنه يبدو أن الرابط المباشر هو ما يسمى بتذبذب باريون الصوتي، وهذه ترتيبات دائرية عملاقة للمجرات الموجودة في جميع أنحاء الفضاء، وهي حفريات الموجات الصوتية التي انتشرت عبر الكون المبكر، ثم تجمدت عندما أصبح الفضاء بحيث لم تعد الموجات الصوتية المنتشرة قادرة على السفر.

والخواتم الكبيرة ليست كلها ذات حجم ثابت يبلغ قطرها حوالي مليار سنة ضوئية، ويظهر الفحص الدقيق للحلقة الكبيرة أنها أشبه بشكل المفتاح الذي تمت محاذاته بطريقة تبدو كحلقة.

هذا الاكتشاف يترك أسئلة دون إجابة مثل ماذا يعني ذلك بالنسبة للمبدأ الكوني، الذي ينص على أنه في جميع الاتجاهات، يجب أن تبدو أي بقعة معينة من الفضاء متشابهة إلى حد كبير مع جميع البقع الأخرى من الفضاء.

وقالت لوبيز: "نتوقع أن يتم توزيع المادة بالتساوي في كل مكان في الفضاء عندما ننظر إلى الكون على نطاق واسع، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك مخالفات ملحوظة فوق حجم معين".

ويؤكد علماء الكون أن الحد الأقصى النظري الحالي للهياكل هو 1.2 مليار سنة ضوئية، ومع ذلك فإن كلا هذين الهيكلين أكبر بكثير - فالقوس العملاق أكبر بثلاث مرات تقريبا ومحيط الحلقة الكبيرة مشابه لطول القوس العملاق.

احتمالات

ووفق الموقع العلمي يعتبر الحجم هو مجرد واحدة من المشاكل المرتبطة بهذا الاكتشاف، والمشكل الآخر هو ما تعنيه دراسة تطور الكون.

والنموذج الحالي هو النموذج الذي يتناسب حاليا بشكل أفضل مع ما نلاحظه، ولكن هناك بعض الميزات التي يصعب شرحها ضمن إطارها.

وهناك نماذج أخرى تم طرحها لمعالجة هذه الميزات وفي ظل أحد هذه النماذج، وهو علم الكون الدوري المطابق لروجر بنروز، والذي يمر فيه الكون عبر دورات توسع لا نهاية لها للانفجار العظيم، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن علم الكون الدوري المطابق لديه مشاكل كبيرة خاصة به.

والاحتمال الآخر هو أن الهياكل هي نوع من العيوب الطوبولوجية في نسيج الزمكان المعروف باسم الأوتار الكونية، ويعتقد أن هذه تشبه التجاعيد العريضة للبروتون التي ظهرت في بداية الكون عندما تمدد الزمكان، ثم تجمد في مكانه.

ولم يتم العثور على الكثير من الأدلة المادية على الأوتار الكونية، لكن الأدلة النظرية واعدة جدا.

وفي الوقت الحالي، لا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي تعنيه الحلقة الكبيرة والقوس العملاق. يمكن أن تكون مجرد ترتيبات صدفة لمجرات تدور عبر السماء، على الرغم من أن احتمال ذلك يبدو ضئيلًا جدا.

ويبقى أفضل أمل لفهم هذا الاكتشاف الذي حير العلماء هو العثور على المزيد من هذه الترتيبات للمجرات المنتشرة في جميع أنحاء الكون، والمختبئة على مرأى من الجميع.