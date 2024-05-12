وخلص موقع "بيت موجو" إلى اعتبار أن التعامل مع كلب قلق أمر صعب. وذلك لأن الحيوانات الأليفة القلقة تكون عصبية وخائفة ومتفاعلة، الأمر الذي يتفاقم عندما تُترك بمفردها أو توضع في بيئات غير مألوفة. في حين أن جميع الكلاب تعاني من العصبية في مرحلة ما، إلا أن التشنج والارتعاش في غيابك يمثل مشكلات كبيرة.

ووفق الموقع المختص بالحيوانات الأليفة، فربما يكون القلق لدى الكلاب ذلك جزءًا من جيناته الوراثية، وأن أفضل طريقة لمساعدتهم هي النظر إلى سلالات الكلاب التي تعاني من أكبر قدر من قلق الانفصال.

وفيما يلي لمحة على سلالات الكلاب التي تعاني من أكبر قدر من الانفصال:

بوردر كولي

ربما تظن أن كلاب ب"وردر كولي" هي كلاب ذكية وحيوية لدرجة أنها ببساطة لا تملك الوقت للقلق. لكن طبيعتها النشطة ربما تكون أكبر عيوبها. فهذه السلالة، وفق موقع "بيت موجو" ومن خلالها رعيها الأغنام لديها غريزة العمل، لذلك إذا لم تمنحهم وظيفة للقيام بها، فإنهم يشعرون بالملل والقلق.

يمكن أن يكون الدافع إلى القطيع سببًا رئيسيًا في معاناة هذه السلالة من قلق الانفصال المستمر. على مدى أجيال، كانت كلاب الكولي العاملة في المزارع دائمًا في الخدمة إلى جانب مالكها. لكن اليوم، وبما أنه لا توجد إغنام في المنازل لحراستها وبدون التحفيز، بما في ذلك وجودك، فإنها تلك الكلاب تصاب بالذعر أو تبدأ في التصرف بشكل سيئ.

كوكر سبانيلز

تعتبر الكلاب الذهبية من جميع السلالات، وهي كلاب رائعة ذات أذنين طويلة، وهي من أفضل الحيوانات الأليفة العائلية. ولكن سواء كنت مهتمًا بسلالة أصيلة أو مزيج مثل الكوكابو، فإن قلق الانفصال هو الشيء الوحيد الذي يشتهرون به.

يلتصق كلاب Cocker Spaniel بعائلاتهم بسرعة كبيرة. ولا يتم اعتبارهم كلابًا مستقلة، لذا فإنهم يرتكبون بعض السلوكيات المشكوك فيها عندما يُتركون بمفردهم لفترات طويلة.

قد يقوم كوكرالمذعور بتمزيق الأحذية ومضغها وخدش الأبواب وإتلاف الأثاث.

ولمساعدتهم على التغلب على القلق، يمكنك ترك ألعاب الكلاب معهم عندما تكون بالخارج. وإذا كنت تفضل ترك حيواناتك الأليفة داخل منزلك أثناء وجودك في العمل، فقم بتشغيل التلفزيون أو الراديو للحصول على بعض الأصوات الهادئة. نظرًا لأن كلاب الكوكر سبانيلز معروفة بمشاكل التعلق بها، فمن الجيد التحدث إلى طبيب بيطري إذا ساء سلوكها.

الراعي الألماني

يُعرف "الرعاة الألمان" بكلاب الحراسة الشرسة، ولكن بدون التدريب والتنشئة الاجتماعية منذ مرحلة الجرو، يمكن أن تصبح هذه الكلاب قوية البنية متوترة وعصبية.

على الرغم من سمعتها المخيفة، فإن تلك السلاسة تعمل على إرضاء الناس . إنهم يتطلعون دائمًا إلى أصحابهم للحصول على التوجيه، ويصبحون ضائعين ومحبطين بدون توجيه. إذ من المحتمل أن تصاب بالصدمة بعد وصولك إلى المنزل لتجد حديقة محفورة، وأشياء ممضوغة، وأنين شديد حتى قبل أن تفتح الباب.

ولمساعدة كلبك الألماني على التعامل مع التوتر، يحتاج إلى أشياء صحية ومحفزة للقيام بها أثناء غيابك. المشي اليومي أمر لا بد منه، بما في ذلك وقت اللعب. خذ الوقت الكافي لتعليم كلبك الحيل لمنع الملل وتحسين ثقته بنفسه.

الفارس الملك تشارلز سبانييل

يخبرنا تاريخ Cavalier King Charles Spaniel أن هذه الكلاب الصغيرة تم تربيتها كحيوانات مصاحبة. اسمها مشتق من اسم ملك بريطانيا تشارلز الثاني، وكانت دائمًا مرتبطة بالملكية والثروة. نظرًا لكونا إلى حد ما كلابا صغيرة ورفيقا مخلصا، فإنا تشكل علاقة خاصة جدًا مع معالجيهم وعائلاتهم. في حين أن الكثير من الناس يستمتعون بالرفقة المحببة للملك تشارلز سبانيال، فإن قلقها يمكن أن يعيق رفاهيتها.

ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان كلبك يتعامل مع قلق الانفصال؟



يتمتع King Charles Spaniel بصوت عالٍ جدًا، وفي غيابك، قد يعوي وينبح بلا نهاية. وقد تجد أن كلبك المدرب يبدأ في التبول في المنزل، وهو ما لم يفعله من قبل. فأنت لا تريد أن يواجه كلبك مثل هذا الخوف الشديد والتوتر، لذا فإن الخطوة التالية هي الاستثمار في تدريب الطاعة. بالإضافة إلى الطاعة، شجعيهم على السلوك المستقل من خلال تركهم في غرفة واحدة مع لعبة، بينما تظل أنت منشغل في غرفة منفصلة. يجب أن يعرف هؤلاء الصغار أنهم آمنون، حتى لو لم يكونوا بالقرب منك دائمًا.

لابرادور ريتريفر

تميل تكل الكلاب إلى المعاناة من القلق أكثر من السلالات الأخرى. قد يكون أحد الأسباب هو أنها كلاب اجتماعية ومحبة للغاية. يشكل اللابرادور روابط وثيقة جدًا مع أصحابه، وإذا لم يتم تحفيزه أو تدريبه بشكل صحيح، ستجد صعوبة في البقاء بمفردها.