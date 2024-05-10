فالإحصاءات تظهر نموا هائلا في هذه الصناعة في السنوات الأخيرة، كما يقول الخبراء إن دمج الروبوتات في مناهج الجامعات يؤكد نمو هذه الصناعة، إلا أن الكثير من المعلومات المحيطة بهذا المجال مازالت مبهمة.

ويشير الأستاذ المشارك في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي محمد عبد المجيد في حواره لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية:

يعد تخصص الذكاء الاصطناعي والروبوتات تخصصا من ضمن التخصصات الموجودة.

تُعد صناعة السينما عاملاً مؤثرًا في تزايد الإقبال على الذكاء الاصطناعي.

وجود دورات وشهادات علمية في هذا التخصص من شأنه أن يزيد الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

تبرز أهمية إدراج موضوعات الروبوتات، التي تُعد فرعا حيويًا من فروع الذكاء الاصطناعي، ضمن المناهج التعليمية في الجامعات، نظرا لتأثيرها الملحوظ والمستقبلي على سوق العمل.لدمج الروبوتات في التخصصات الجامعية دور في تعلم المهارات المستقبلية وتعزيز التفاعل والمشاركة.

أظهرت دراسة حديثة عدم توافر المواد التعليمية الكافية في مجال الروبوتات، وأن هناك جامعة واحدة فقط على مستوى العالم قادرة على منح شهادات أكاديمية رسمية في هذا التخصص.

اهتمام بعض المدارس بمجال الروبوتات من خلال تمكين الأطفال من تركيب القطع وصناعة أشكال بها وهو ما من شأنه ان ينمي الفكر لدى الطفل.

يعد تخصص الروبوتات كشهادة الماجستير والدكتوراة تخصصا جديدا متاحة للطلبة الذين تلقوا تعليما في مجال هندسة الحواسيب والرياضيات والفيزياء.

بات بالإمكان إيجاد هذه التخصصات العلمية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

تسمح شهادة الماجستير أو الدكتوراه في علوم الروبوتات آفاقا كبيرة في مجال العمل التي لها علاقة بالروبوتات والهندسة أو مجالات تعنى بتطوير خوارزميات جديدة.

تعطى الأولوية لتنمية القدرات العقلية والمهارات المعرفية في مراحل التعليم المختلفة.

بات العالم اليوم يقوم على الذكاء الصناعي لتحسين الإنتاجية والكفاءات في مختلف الصناعات.

إلى حدود 2030 سيتم إتاحة 85 مليون وظيفة على مستوى العالم وهو ما يعكس حاجة العالم إلى خريجي الجامعات التي تقوم على الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

مهارات وأدوار

المهارات المطلوبة:

امتلاك مهارات قوية في البرمجة والرياضيات والفيزياء وحل المشكلات.

شهادة جامعية عليا في الروبوتات أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

شهادة جامعية عليا في هندسة الروبوتات أو الميكاترونكس.

التدرب على صناعات مثل اللحام البقعي والطلاء الآلي ومنصة التحميل وأتمتة المعلومات.

الأدوار المتاحة: