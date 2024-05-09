وتجبر سيارة "تسلا" الكهربائية السائقين، القبض على المقود، حتى خلال تفعيل خاصية القيادة الذاتية، وهو ما يصفه السائقين بالأمر المزعج.

وعند ترك المقود، تقوم سيارة تسلا بهز المقود وإرسال اهتزازات تحذيرية للسائقين.

ولكن هذه الخاصية سيتم إزالتها مستقبلا، وفقا لرئيس الشركة إيلون ماسك، الذي أكد في تغريدة، أن تحديثات السيارة الجديدة ستأتي دون "الخاصية المزعجة".

وترسل "تسلا" هذه التنبيهات كل دقيقة أو نحو ذلك، اعتمادا على سرعة قيادتك.

ويمكن أن تصبح التنبيهات مزعجة ومكررة لأن تسلا تستخدم الآن الكاميرا المواجهة للمقصورة لاكتشاف انتباه السائق وسترسل تنبيهات إذا اكتشفت أن السائق لا ينظر إلى الطريق لأكثر من ثلاث ثوان تقريبا.