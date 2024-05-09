وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية فقد تتبعت دراسة أجرتها جامعة هافارد لمدة 30 عامًا أكثر من 114000 شخص بالغ للنظر في العواقب طويلة المدى لتلك الأنظمة.

ووجدت أن أعلى المخاطر ارتبطت باللحوم مثل لحم الخنزير والنقانق، حيث كان المستهلكون المنتظمون أكثر عرضة للوفاة بنسبة 13 بالمئة على مدى 34 عاما.

كما كان أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيا غنيا بالمشروبات السكرية والمحلاة صناعيًا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 9 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، تبين أن الأشخاص الذين يتناولون السلع المعبأة والوجبات الخفيفة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 4 بالمئة، ومن المعروف أن هذه الأطعمة لها علاقة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وسرطان الأمعاء.

تميزت الدراسة بمتابعة الحالات فترة طويلة من الزمن وفحص إجمالي الوفيات للأشخاص المشاركين، كما بحثت في تأثير مختلف الأطعمة فائقة المعالجة، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.

ووجدت أن حلويات الألبان مثل كعكة الجبن، والجبن الفرنسي شهدت زيادة بنسبة 6 بالمئة في الوفيات، في حين زاد الخبز وحبوب الإفطار من احتمال حدوث ذلك بنسبة 4 بالمئة.

وتابعت الدراسة 74563 ممرضة و39501 من العاملين الصحيين الذكور بين عامي 1984 و2018، وتراوحت أعمار المشاركات بين 30 و55 عاما في بداية البحث، بينما تراوحت أعمار الرجال بين 40 و75 عاما.

قدم المشاركون معلومات عن عاداتهم الصحية ونمط حياتهم كل عامين مع معلومات مفصلة عن الطعام كل أربع سنوات.

وفي السنوات التي يغطيها التقرير، حدد الباحثون 48193 حالة وفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة بمقدار يصل إلى 7 حصص كل يوم كانوا أكثر عرضة للخطر بنسبة 4 بالمئة من المستهلكين الأقل.

تشمل الأطعمة فائقة المعالجة الأطعمة المخبوزة المعبأة والمشروبات الغازية والحبوب السكرية والمنتجات القابلة للأكل أو التسخين، وغالبا ما تحتوي على الملونات والمستحلبات، المنكهات والمواد المضافة، وغالبًا ما تكون غنية بالطاقة والسكر المضاف والدهون المشبعة والملح، ولكنها تفتقر إلى الفيتامينات والألياف.

وقال باحثون من أقسام علم الأوبئة والأبحاث بجامعة هارفارد: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن المنتجات الجاهزة للأكل القائمة على اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والمشروبات المحلاة بالسكر والمحلاة صناعيا هي عوامل رئيسية تساهم في الوفيات".

كما أوضحوا أن النتائج "توفر الدعم للحد من استهلاك أنواع معينة من الأطعمة فائقة المعالجة من أجل الصحة على المدى الطويل".

وتم العثور على أقوى العوامل التي تؤدي للوفاة في اللحوم والدواجن والمنتجات البحرية الجاهزة للأكل، مثل النقانق ولحم الخنزير والهوت دوغ والوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة المصنعة.