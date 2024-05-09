نجاحاته الرائدة في عمليات تقويم العمود الفقري جعلته واحدا من أمهر الأطباء بالعالم حتى مُنح صفة الساحر بسبب خفة يديه ودقتها.

كان هو الأمل الذي لجأ إليه أهالي أطفال وشباب قضوا حياتهم يعانون من الحركة والألم وحتى التنمر، أعاد البسمة لطفلة تعاني من تحدب نادر في الظهر، أعاقها على الوقوف والجلوس.

ومن بين دموع الفرح والارتياح أعاد أيضا البسمة لأهالي فتاة مصابة بإعوجاج متقدم بالعمود الفقري، وقد جعلته هذه العملية في مقدمة الصفوف في مجاله على مستوى العالم بعد أن رفض إجراء تلك العملية أمهر الجراحين.

من هنا وهناك، مرضى من مختلف بلدان الوطن العربي يلجأون لهذا الطبيب المحترف، الذي منح الأمل والحياة لأشخاص بعد أن سكن اليأس قلوبهم، وظنوا أن حياتهم ستبقى رهينة العجز والألم والحزن.

وفي حوار خاص مع الصباح على سكاي نيوز عربية، يقول البروفيسور هاني عبد الجواد: