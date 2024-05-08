ووفق أطباء فإن استخدام هذه البخاخات له قواعد وأصول لضمان الحصول على النتائج الطبية السليمة، كما أن الإفراط في استخدام هذه البخاخات قد يأتي بنتائج عكسية على الصحة.

ويوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة عبد الرزاق جرعتلي خلال حديثه لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية" الأمر قائلا:

لا يعد التحسس اليوم مرضا نادرا.

للتحسس أشكال عديدة منها ما يصيب الأنف والحلق ومنها ما يصيب المريء ومنها ما يصيب الرئة.

يوجد ارتباط وثيق بين الأنف والرئة، يستلزم عدم فصلهما عن بعضهما البعض خلال التدخلات الطبية.

يؤدي تغير المناخ إلى ظهور غبار الطلع والذي يعد مركبا بروتينيا قادر على إحداث ارتكاسات تحسسية في حال ملامسته المخاطية الأنفية.

يمكن تبين الارتكاسات التحسسية من خلال ظهور علامات كالحكة بالعين والأنف وسيلان الأنف.

تحتوي الأعشاب والمفروشات على مسببات حساسية مثل غبار الطلع، وهذا قد يؤدي إلى تحفيز ردود فعل تنفسية لدى بعض الأشخاص.

يوجد تباين بين البخاخات المحتوية على الكورتيزون وتلك التي لا تحتوي على الكورتيزون.

بخاخ الكورتيزون الموضعي يعمل على تهدئة الشعب الهوائية وتعزيز صحة الجهاز التنفسي ولا يمكن أن يمتص عن طريق الدم وبالإمكان إعطاؤه للأطفال.

يُعتبر استخدام بخاخات الأنف التي تحتوي على الكورتيزون آمنا ويمكن تطبيقها بثقة.

من الضروري استعمال البخاخ بشكل جيد للحصول على نتائج أفضل.

لضمان استخدام فعال للبخاخات، يُعتبر تنظيف الجيوب الأنفية بمحلول الماء والملح أمرا ضروريا.

الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ