وفي حدث خاص أقيم في العاصمة البريطانية لندن، عززت أبل أجهزتها اللوحية بتقنيات جديدة وتحسينات إضافية، فقد أزاحت الستار عن أجهزة "الآيباد برو"، التي تم تزويدها بشريحة "إم 4" الثورية، حسب ما تقول الشركة الأميركية العملاقة.

كما جرى الكشف عن سلسلة "الآيباد أير"، التي تضمنت شريحة "إم 2" والقلم "أبل بنسل برو"، فضلا عن إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة "ماجيك كيبورد"، مما يرفع كفاءة الأجهزة بشكل ملفت.

في هذا الصدد، قال محرر شؤون التكنولوجيا في "سكاي نيوز عربية"، محمد عنتر: