في أكبر تحديث لأجهزتها اللوحية، كشفت شركة "أبل"، عملاق صناعة التكنولوجيا الأميركية، عن أحدث طرازات سلسلة الآيباد.
وفي حدث خاص أقيم في العاصمة البريطانية لندن، عززت أبل أجهزتها اللوحية بتقنيات جديدة وتحسينات إضافية، فقد أزاحت الستار عن أجهزة "الآيباد برو"، التي تم تزويدها بشريحة "إم 4" الثورية، حسب ما تقول الشركة الأميركية العملاقة.
كما جرى الكشف عن سلسلة "الآيباد أير"، التي تضمنت شريحة "إم 2" والقلم "أبل بنسل برو"، فضلا عن إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة "ماجيك كيبورد"، مما يرفع كفاءة الأجهزة بشكل ملفت.
في هذا الصدد، قال محرر شؤون التكنولوجيا في "سكاي نيوز عربية"، محمد عنتر:
- الجهازان الجديدان يأتيان بشاشة مقاس 11 و13 بوصة لتلبية مختلف الأذواق.
- الشريحة الجديدة "إم 4" تدعم الذكاء الاصطناعي، وقادرة على تنفيذ 38 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة.
- "إم 2" السابقة كانت تقوم بـ16 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة.
- المنافسة بين مختلف شركات التكنولوجيا أصبحت تتمحور حول الذكاء الاصطناعي.
- أبل كشفت يوم أمس عن تطبيقين جديدين لهما علاقة بالإنتاج، أحدهما يحول جهاز الآيباد إلى معمل لإنتاج الأفلام والآخر لتحرير الفيديوهات بشكل احترافي.
- التطبيقان الجديدان سيكونان متوفران على آيفون كذلك.
- بهذين التطبيقين، أبل تتوجه تحديدا لفئة صناع المحتوى والمبدعين في مجال الإعلام والتلفزيون.
- الحدث الأهم لشركة أبل يكون في شهر سبتمبر للكشف عن أجهزة آيفون.