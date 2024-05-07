ووفق خبراء فإن دول المنطقة تشهد الموسم الأول لتكاثر البعوض، ويمتد ما بين شهري مارس ومايو من كل عام، غير أن الحالة المطرية التي شهدتها دول الخليج كانت سببا في انتشار واسع للبعوض على غير العادة.

وتقول مديرة جمعية التحريج في لبنان واختصاصية علم الحشرات، الدكتورة مايا نعمة لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":

تسبب التغيرات المناخية وكثرة الأمطار في وجود برك مائية راكدة ملائمة لتكاثر البعوض.

يصعب معالجة البعوض بعد عملية الفقس داخل المياه الراكدة.

من الضروري معرفة الطرق الصحيحة لمعالجة انتشار البعوض الذي يشكل خطرا باعتباره ناقلا لأمراض عدة.

أهمية القيام بمعالجة المياه الراكدة للقضاء على البوادر الأولى للبعوض.

تعد المبيدات الحل الأنسب للقضاء على البعوض في البيوت.

ينجذب البعوض إلى رائحة الإنسان وإلى رائحة الدم أكثر من أي شيء آخر.

كثرة استخدام الرذاذ الطارد للبعوض من شأنه أن يسبب مضار جلدية لدى الإنسان تختلف من شخص لآخر.

وجود طرق طبيعية تساعد على طرد البعوض كالليمون.

ليست جميع فصائل البعوض تنجذب بنفس القدر إلى رائحة الإنسان؛ إذ تختلف هذه الجاذبية حسب اختلاف أصنافها.

نصائح ما بعد لدغة البعوض

تشير اختصاصية علم الحشرات، مايا نعمة إلى ضرورة استعمال مهدئات للجلد لتخفيف نسبة الحساسية.

استعمال مواد مضادة للالتهابات لتهدئة الجلد.

من الضروري الوقاية من لدغات البعوض التي تتسبب في نقل الأمراض.

وجود نوعين من البعوض "الكوليكس" و"الإنوفيلس" التي تقوم بنقل الأوبئة والأمراض الخطيرة كالملاريا وحمى الضنك.

من الضروري وضع شباك خارجية يحمي من دخول الحشرات للمنزل وتقليل فتح الأبواب والمنافذ لفترات طويلة.

تقليل استعمال الضوء داخل المنزل باعتباره جاذبا للحشرات والبعوض أو أن تكون الإنارة الخارجية أكبر.

استعمال روائح الليمون أو بعض الشموع الطاردة للبعوض خاصة في الأماكن الصغيرة أو المغلقة.

تغطية ومعالجة الخزانات المائية بشكل دوري.

طرد الحشرات.. وصفات طبيعية