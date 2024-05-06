وبهدف "يوم اللا حمية" للتوعية بضرورة قبول الأجسام بكافة أحجامها وأشكالها ومقاساتها، طالما كانت في وضع صحي بعيد عن الأمراض.

كما يهدف أيضا للتحذير من الحميات الغذائية القاسية وغير الآمنة التي تولد ضغوطا نفسية وأمراضا كاضطرابات الطعام، خصوصا عند اتباع أساليب تنحيف من دون مراقبة واستشارة الطبيب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفي في 11 مايو، سنوياً بيوم مشابه ليوم اللا حمية الغذائية، هو يوم "أكل ما تريد"، وهو واحد ضمن مجموعة من الأيام التي ابتدعها الممثل الأميركي توماس روي وزوجته بغرض الفكاهة، كما تحتفي بيوم "أكل المثلجات كإفطار" في الأول من فبراير من كل عام منذ ستينيات القرن الماضي.

وخلال حديثها، لبرنامج الصباح على سكاي نيوز عربية، قالت المستشارة النفسية، رشا عبد الهادي: