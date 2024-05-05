واكتشفت الشقوق الأرضية الجديدة في منطقة بئر عجاج "قطيس"، الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

وسجلت دوريات جهاز الشرطة الزراعية بيانات بشأن تلك التصدعات، التي يمتد أحدها بطول 800 متر، وبأعماق متفاوتة بين متر وثلاثة أمتار تقريبا، حيث رجح الجهاز أن تكون السيول تسببت في تلك التشققات، كما أوصى بزراعة أشجار "السرول والصنوبر" التي تنمو بجذور عميقة تسهم في تثبيت التربة.

أما الشقوق التي سبق رصدها في منقطة السبيعة، فقد عكفت 3 جهات على إعداد تقارير بشأنها هي إدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي ووزارة البيئة وأيضا لجنة إدارية مشكلة لمتابعة ظاهرة المياه الجوفية في زليتن، لكن لم يصدر بيانا رسميا بأعمالها حتى الآن.

مخاوف من خطر الزلازل

تلك الأنباء أثارت حالة من المخاوف بين الأهالي، خصوصا مع تناقل صفحات ليبية على مواقع التواصل شهادات من المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز هناك في سبتمبر عام 2023، وتسبب في وفاة نحو 3 آلاف شخص.

وحينها تحدثت تقارير إعلامية عن ظهور حفر ضخمة في قرى بالمغرب تصل إلى عمق 60 مترا، ما ربطه خبراء جيولوجيين حينها بحركة الصفائح التكتونية، كما قالت صفحات تواصل أخرى إن تلك الشقوق ناجمة عن حركة نشطة زلزالية في الطبقة التكتونية، مشيرة إلى وقائع مماثلة صاحبت زلزال تركيا المدمر، ودعت الجامعات الليبية ومراكز البحث العلمي إلى دراسة الظاهرة والتنبيه مبكرا بخطر وقوع هزات أرضية.

وهنا يشير المهندس الجيوفيزيائي حكيم المسلاتي إلى أن المنطقة الغربية توجد بها أكبر صدع في البلاد وهو "صدع العزيزية" بطول نحو 300 كيلومتر، مما يجعلها عرضة للهزات والزلازل أيضا، التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل علمي دقيق.

ويمتد الصدع في المناطق إلى الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس، ويشمل منطقة السبيعة، التي ظهرت بها الشقوق الأرضية الغامضة، ما يمكن أن يفسر تلك الشقوق بانها نتيجة حركة الصفائح.

السيول

وفي حين ترجع سردية أخرى سبب تلك الشقوق إلى السيول، كما يرى الكاتب المختص في شؤون المناخ المبروك الفهري، الذي لفت إلى هطول كميات كبيرة جدا من الأمطار على منطقة الجبل الغربي، أدت إلى جريان المياه في أوديته وتدفقها نحو المناطق المنخفضة.

وتسببت اندفاع المياه بقوة في اتجاه البحر إلى ظهور تصدعات وشقوق أرضي في منطقة قطيس الواقعة في الوادي الحي شرق مدينة بئر الغنم وشمال مدينة ككلة، بأطوال وأعماق ومسافات مختلفة وفق الفهري.