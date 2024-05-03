وبحسب تقرير مطول لشبكة سي إن إن الأميركية، من المقرر أن تقضي مهمة Chang’e-6، التي تم إطلاقها يوم الجمعة، 53 يومًا في استكشاف حوض القطب الجنوبي-أيتكين، لدراسة جيولوجيته وتضاريسه، بالإضافة إلى جمع عينات من مواقع مختلفة عبر الحفرة.

يُعتقد أن حوض القطب الجنوبي-أيتكين هو أكبر وأقدم حفرة على القمر، حيث يمتد على ما يقرب من ربع سطح القمر ويبلغ قطره حوالي 1550 ميلاً (2500 كيلومتر). يبلغ عمق الحفرة الناتجة عن الارتطام أكثر من 5 أميال (8 كيلومترات).

ويأمل العلماء أن تساعد إعادة العينات إلى الأرض في الإجابة على الأسئلة الدائمة حول الجانب البعيد المثير للاهتمام، والذي لم تتم دراسته بعمق مثل الجانب القريب، بالإضافة إلى تأكيد أصل القمر.

وقال لي تشونلاي، نائب كبير المصممين في إدارة الفضاء الوطنية الصينية: "الجانب البعيد من القمر مختلف تمامًا عن الجانب القريب (...) يتكون البعد بشكل أساسي من القشرة القمرية القديمة والمرتفعات، لذلك هناك الكثير من الأسئلة العلمية التي يجب الإجابة عليها هناك."

لا يوجد "جانب مظلم" حقيقي

خلال جلسة استماع بشأن ميزانية ناسا في 17 أبريل الماضي، سأل عضو الكونغرس ديفيد ترون مدير ناسا بيل نيلسون عن سبب إرسال الصين مهمة إلى "الجزء الخلفي" من القمر.

وأجاب نيلسون: "سيكون لديهم مركبة هبوط على الجانب البعيد من القمر، وهو الجانب المظلم دائمًا (...) نحن لا نخطط للذهاب إلى هناك."

يشار أحيانًا إلى الجانب المخفي للقمر باسم "الجانب المظلم للقمر"، في إشارة إلى ألبوم بينك فلويد لعام 1973 الذي يحمل نفس الاسم. لكن هذه العبارة تسمية خاطئة إلى حد ما لعدة أسباب، وفقًا للخبراء.

في حين أن الجانب البعيد من القمر قد يبدو مظلمًا من وجهة نظرنا، إلا أنه يواجه نهارًا قمريًا وليلة قمرية تمامًا مثل الجانب القريب، ويتلقى الكثير من الإضاءة. ويستمر اليوم القمري ما يزيد قليلاً عن 29 يومًا، بينما تستمر الليلة القمرية لمدة أسبوعين تقريبًا، وفقًا لوكالة ناسا.

ويواجه الجانب نفسه الأرض دائمًا لأن القمر يستغرق نفس القدر من الوقت لإكمال مداره حول الأرض والدوران حول محوره: حوالي 27 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، كان الجانب البعيد من القمر أكثر صعوبة في الدراسة، مما أدى إلى لقب "الجانب المظلم" وخلق جو من الغموض.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن رينو مالهوترا، أستاذ علوم الكواكب في جامعة ريجنتس: "يريد البشر دائمًا معرفة ما يوجد على الجانب الآخر من الجبل والجزء الذي لا يمكنك رؤيته، لذلك يعد هذا نوعًا من التحفيز النفسي (...) في جامعة أريزونا في توكسون بالطبع، أرسلنا مجسات فضائية تدور حول القمر، ولدينا صور، لذا فهي أقل غموضًا من ذي قبل".

اكتشافات

ساعدت العديد من المركبات الفضائية، بما في ذلك مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا والتي تدور باستمرار وتلتقط صورًا لسطح القمر، في تسليط الضوء على القمر.

استكشفت أيضًا Yutu-2، وهي مركبة قمرية أطلقتها Chang’e-4 في عام 2019، رواسب فضفاضة من الصخور المسحوقة والغبار المتناثرة على أرضية حفرة Von Karman، الواقعة داخل حوض القطب الجنوبي الأكبر-Aitken.

لكن إعادة العينات إلى الأرض ستمكن أحدث التقنيات وأكثرها حساسية من تحليل الصخور والغبار القمري، مما قد يكشف عن كيفية نشوء القمر ولماذا يختلف جانبه البعيد عن الجانب القريب.

أسرار الجانب البعيد

على الرغم من سنوات من البيانات المدارية والعينات التي تم جمعها خلال ست بعثات أبولو، لا يزال العلماء يحاولون الإجابة على الأسئلة الرئيسية حول القمر.

وقال نوح بيترو، عالم مشروع ناسا لكل من مركبة الاستطلاع القمرية وأرتيميس 3: "السبب وراء كون الجانب البعيد جذابا للغاية هو أنه مختلف تماما عن جانب القمر الذي نراه، الجانب القريب(...) تهدف إلى هبوط البشر على سطح القمر لأول مرة منذ عام 1972 (...) على مدار تاريخ البشرية بأكمله، كان البشر قادرين على النظر إلى الأعلى ورؤية نفس السطح، ونفس الجانب من القمر”.

لكن في عام 1959، أرسل الاتحاد السوفييتي مسبارًا ليطير بالقرب من الجانب البعيد من القمر، والتقط أول صور له للبشرية.

ونقلت "سي ان ان عن بيترو قوله: "لقد رأينا نصف الكرة الأرضية المختلف تمامًا(...) غير مغطى بتدفقات الحمم البركانية الكبيرة، ومثقوب بالحفر، وقشرة أكثر سمكًا (...) إنها تحكي قصة مختلفة عن الجانب القريب”.

وأضاف أن إعادة العينات بمهام روبوتية، وهبوط البشر بالقرب من المنطقة الانتقالية بين المنطقتين القمريتين في القطب الجنوبي من خلال برنامج أرتميس، "سيساعد في سرد هذه القصة الأكثر اكتمالا للتاريخ القمري التي نفتقر إليها الآن".

على الرغم من أن العلماء يفهمون سبب مواجهة جانب واحد من القمر للأرض دائمًا، إلا أنهم لا يعرفون سبب مواجهة هذا الجانب المعين لكوكبنا بشكل دائم.