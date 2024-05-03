وانطلق الصاروخ لونج مارش-5، أكبر صاروخ صيني، الساعة 09:27 بتوقيت غرينتش من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي على جزيرة هاينان في جنوب الصين على متن المسبار تشانغ آه-6 الذي يزن ثمانية أطنان.

ومهمة المسبار هي الهبوط في حوض أيتكين في القطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر وجمع العينات وإعادتها للأرض مما قد يجعل الصين أول دولة تستعيد عينات من الجانب "الخفي" للقمر.

وحضر الإطلاق علماء ودبلوماسيون ومسؤولون في وكالة الفضاء من فرنسا وإيطاليا وباكستان ووكالة الفضاء الأوروبية، وكلها لديها حمولات على متن تشانغ آه-6 لدراسة القمر.

وبمجرد وصوله إلى القمر، سيقضي المسبار يومين في التنقيب عن عينات على عمق كيلومترين قبل العودة إلى الأرض، حيث من المتوقع أن يهبط في منطقة منغوليا الداخلية.