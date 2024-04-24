وأشارت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة "سي إم إس إيه" إلى أن المهمة "شنتشو 18" التي تضم 3 رواد فضاء، ستنطلق مساء الخميس، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين.

وسيقود الطاقم رائد الفضاء ويه غوانغفو، الذي سبق أن كان ضمن طاقم المركبة الفضائية "شنتشو 13" عام 2021.

وسيبقى الطاقم في المدار 6 أشهر، بهدف إجراء تجارب حول مواضيع علمية وحياتية متنوعة.

وقال نائب المدير العام لـ"سي إم إس " لين شي تشيانغ في مؤتمر صحفي، إن كل الاستعدادات قبل الإطلاق تسير كما هو مخطط لها.

وتشكل محطة تيانغونغ المشروع الرئيسي لبرنامج الصين الفضائي، الذي نجح أيضا في إنزال مركبات آلية على سطحي المريخ والقمر، ومكن الصين من أن تصبح ثالث دولة تنجح في إرسال بشر إلى المدار.

ويتألف طاقم المحطة الفضائية من فرق متناوبة مكونة من 3 رواد فضاء.

وسيحل الطاقم الجديد محل طاقم مهمة "شنتشو 17"، الذي أرسل إلى المحطة في أكتوبر.

ومؤخرا زادت المشاريع المرتبطة بـ"الحلم الفضائي" الصيني في عهد الرئيس شي جينبينغ، لتحقيق أهداف عدة أبرزها: