يحدث مرض السكري عندما لا يتمكن الجسم من تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال، ويمكن أن يحدث هذا عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، أو كليهما.