وكتب تطبيق "فينتوسكي" الخاص بتتبع بيانات الطقس والأرصاد الجوية: "على الرغم من التقارير العديدة عن الأجسام الطائرة المجهولة أو الأجسام الأطلنطية التي تنطلق من المحيط، فإن صورة الأمس للأمواج العملاقة بالقرب من إفريقيا كانت بسبب خطأ".

وقد أظهر البرنامج بـ"الخطأ" جسما بحجم ولاية تكساس الأميركية (268 ألف ميل مربع) يتحرك على طول الساحل الإفريقي، بينما يولد أمواجا يزيد ارتفاعها عن 80 قدما.

وكشف موقع "فوكس نيوز" أنه وفي الأسبوع الماضي، أظهر تطبيق "فينتوسكي" مجموعة من الأمواج يصل ارتفاعها إلى أكثر من 80 قدما، وتمتد لمسافة أوسع من ولاية تكساس، وتتحرك من القارة القطبية الجنوبية باتجاه الساحل الأفريقي لمدة 24 ساعة تقريبا قبل أن تختفي.

وقد أدى مقطع الفيديو إلى انتشار الشائعات، حيث راجت أخبار عن أن الأمر يتعلق بمخلوق بحري ضخم تحت الماء أو سفينة فضائية تحت البحر.

وتوضيحا لما حدث كتبت شركة "فينتوسكي": "على الرغم من التقارير العديدة عن إطلاق أجسام غريبة أو أجسام أطلنطية من المحيط، فإن الصورة التي التقطت بالأمس لأمواج عملاقة بالقرب من إفريقيا كانت بسبب خطأ في النموذج".

وأضاف أن النموذج يأخذ كميات هائلة من البيانات من السفن والعوامات في جميع أنحاء المحيط، ويمكن أن تحدث مشاكل مع قواعد البيانات الكبيرة.

ومع ذلك، كتبت الشركة أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لمعرفة سبب الخطأ الضي حصل الأسبوع الماضي.