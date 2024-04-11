ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن راشيل سمرز، وهي خبيرة طبية تشارك بانتظام نصائح لتعزيز الصحة العقلية، على حسابها على "TikTok"، الذي يضم أكثر من 510 آلاف متابع، قولها إن قضاء وقت طويل في "التمرير"/ تصفح المنصات الاجتماعية يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

وأضافت: "يجب عليك قضاء 30 دقيقة فقط في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي إذا كنت تريد أن تبقي عقلك نشطا وتحافظ على وظائفك الإدراكية".

وأوضحت سمرز أن الإفراط في استخدام "إنستغرام" و"تيك توك" و"إكس" قد يكون السبب وراء "اكتئابك" و"قلقك".

ووفق راشيل سمرز، فإن إحدى الدراسات وجدت أن تصفح المواقع الاجتماعية لمدة 30 دقيقة فقط يوميا يؤدي إلى تحسن في الشعور بالوحدة والاكتئاب والقلق.

وتابعت: "إذا كنت تنام بشكل سيئ أو تعاني من ضباب الدماغ، فمن المرجح أنك تقضي الكثير من الوقت في التمرير".

وأردفت قائلة: "وفي حال أيضا وجدت نفسك تتخلى عن علاقاتك خارج الإنترنت، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لتقليص مدة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".